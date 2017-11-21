Madonna'nın 108 çıplak fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor

Ünlü sanatçı Madonna, kariyerine başladığı 80'li yıllardan bu yana başarısı kadar sansasyonel halleriyle de konuşuldu.

40 YILLIK FOTOĞRAFLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kariyerinin ilk yıllarında 1977'de sanat okulunda bale yaparken çekilen Madonna, kimi fotoğraflarda yarı kimi fotoğraflardaysa tamamen çıplak pozlar veriyor. Fotoğraflar, çarşamba günü Gotta Have Rock And Roll Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkacak.

NEGATİFLERİ VE TELİF HAKLARI DA VERİLECEK

Magazin sitesi TMZ'ye göre; her bir fotoğrafın 800-1200 dolar arasında fiyatlandırılacağı söyleniyor. Fotoğraflarla birlikte fotoğrafların negatifleri ve telif hakları da satılacak.