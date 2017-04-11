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Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Geçtiğimiz yıllarda Instagram'dan koltuk altı kıllarını paylaşan Madonna'yı kızı Lourdes Leon örnek aldı.

11.04.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Magazin

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Miami plajlarında görüntülendi. Siyah bikinisiyle dikkat çeken 20 yaşındaki Leon, arkadaşlarıyla beraberdi.

KOLTU ALTI TÜYLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tüm gün güneşlenen ve denizin keyfini çıkaran Leon'un bikinisinden çok koltuk altı tüyleri dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda Madonna'nın koltuk altı tüylerini uzatarak “moda” haline getirdiği de biliniyor.

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

'R' HARFİ DÖVMESİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadının kolundaki 'R' harfi dövmesi de gözlerden kaçmadı. Bu dövmenin kardeşi Rocco için yapıldığı düşünülüyor.

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti
(Madonna'nın koltuk altı tüylü fotoğrafı)

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