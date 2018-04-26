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Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

Madonna, fırçada kalmış saç tellerinden, mektuplarına ve hatta iç çamaşırlarına kadar satışa çıkaran asistanına açtığı davayı kaybetti.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 05:44..
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59 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı Madonna, mahrem eşyalarını bile satışa çıkartan eski asistanı için açtığı davayı kaybetti. Eski asistan Darlene Lutz ile arasındaki mahkeme New York'ta sonuçlandı.

Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

TUPAC AŞKINI ÇIKARTAN MEKTUP SATIŞTA

Madonna'nın gizlice aşk yaşadığı 90'lı yılların rap müziği efsanesi Tupac ile ilişkisini açığa çıkaran ayrılık mektubunu, bir fırça üzerinde kalmış saç tellerini ve hatta bir iç çamaşırını bile internet üzerinden açık artırmayla satabilecek.

Madonna'nın Tupac ile olan mektubu satışa çıkıyor

"BEYAZ BİR KADINLA OLMAK KARİYERİMİ ETKİLİYOR"

Lutz'un elindeki eşyaları temmuz ayında yeniden satışa çıkaracağı konuşuluyor. Koleksiyonun en değerli parçası, Tupac'ın 1996'da Las Vegas'tare önce Madonna'ya yazdığı ayrılık mektubu oldu. Tupac, hapishanede kaleme aldığı sayfalar dolusu mektupta, "Beyaz bir kadınla birlikte olmak benim kariyerimi etkiliyor" diyerek ayrılmak istediğini dile getiriyor.

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