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Madrid sokakları karıştı

İspanya'da, Afrikalı bir sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonucu sokak gösterileri başladı.

AA | 16.03.2018 - 09:25..
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Madrid'de 35 yaşındaki Afrikalı sokak satıcısı Mmame Mbage, akşam saatlerinde şehir merkezinde satış yaparken polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı.

ARKADAŞLARI YOLLARI KAPATTI

Polislerin motosikletle takip ettiği yasa dışı göçmen, Madrid'in Lavapies semtindeki evinin yakınlarında kalp krizi geçirince yere düştü. Mbage müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Mbage'nin arkadaşları, gerekli incelemeler yapılıp rapor tutulmadan cesedin alınmasını engellemek için sokağı kapattı.

Madrid sokakları karıştı

10 POLİS YARALANDI

Olayın duyulmasının ardından  Lavapies semtinde sokak gösterileri de başladı. Yolları kesen semt sakinleri, sık sık "Polis devleti değil sosyal devlet", "Katil polis", "Polis dışarı" sloganları attı.

Polis, otobüs durakları ve bankamatiklere zarar veren, çöp bidonlarını yakan göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

Olaylarda 4 sivilin yanı sıra 10 polis hafif yaralandı.

Madrid sokakları karıştı

Madrid sokakları karıştı

Madrid sokakları karıştı

Madrid sokakları karıştı

Madrid sokakları karıştı

Madrid sokakları karıştı

Madrid sokakları karıştı

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