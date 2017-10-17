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Madrid'de savaş uçağı düştü

İspanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait F18 tipi savaş uçağının Madrid yakınlarında düştüğünü açıkladı.

17.10.2017 - 12:44
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İspanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait F18 tipi savaş uçağının Madrid yakınlarında düştüğünü açıkladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve kaza kırım ekipleri sevkedildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından ilk görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonrasında gelen görüntülerde uçağın enkazından devasa bir alev topunun çıktığı ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görülüyor.

Madrid'de savaş uçağı düştü VİDEO

Madrid'de savaş uçağı düştü

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

İspanyol haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, F-18 savaş uçağının yerel saat ile 11.00 sıralarında Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Kazada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

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