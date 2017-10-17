İspanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine ait F18 tipi savaş uçağının Madrid yakınlarında düştüğünü açıkladı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve kaza kırım ekipleri sevkedildi.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER
Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından ilk görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonrasında gelen görüntülerde uçağın enkazından devasa bir alev topunun çıktığı ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görülüyor.
Madrid'de savaş uçağı düştü VİDEO
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
İspanyol haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, F-18 savaş uçağının yerel saat ile 11.00 sıralarında Torrejon de Ardoz hava üssü yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Kazada, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.