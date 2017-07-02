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Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

İspanya'nın başkenti Madrid gökkuşağı renklerine büründü.

02.07.2017 - 10:02
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Madrid Lezbiyen, Gay, Trans ve Biseksüel Kolektifi (COGAM) ve Lezbiyen, Gay, Trans ve Biseksüel Eyalet Federasyonu (FELGTB) tarafından 2017 Dünya Onur Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlen yürüyüş yerel saatle 17.00’de Atocha’da başladı.

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

"DÜNYANIN BÜTÜN GAYLERİ BİRLEŞİN", "HOMOFOBİYİ DURDURUN" DÖVİZLERİ

Kortejin önünde Podemos (Yapabiliriz) Partisi genel sekreteri Pablo Iglesias ve sendika temsilcileri de vardı. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen LGBTi örgütlerinin kendi pankartlarıyla katıldığı yürüşte “Dünyanın bütün gayleri birleşin! Dünyaya eşitlik getirin”, “Homofobi faşizmdir”, “Homofobiyi durdurun” dövizleri dikkat çekti.

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

LGBTİ BİREYLER RENGARENK KIYAFETLERİYLE YÜRÜDÜ

Bütün dünyada LGBTİ haklarının tanınması ve transeksüelliğin hastalık olduğu düşüncesinden kurtulunması talebiyle sokağa çıkan LGBTİ bireyler rengarenk kıyafetleriyle, sadece yürüyüşün yapıldığı kentin ana arterlerinden olan Atocha ve Colon meydanlarının arasını değil nerdeyse kent merkezinin her yeri doldurdu.Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

İLK ONUR YÜRÜYÜŞÜ 1977 YILINDA YAPILMIŞTI

Bir önceki dünya onur yürüyüşü 2014’te Toronto’da yapılmıştı. Ülkede ilk onur yürüyüşü 1977 yılında LGBTİ bireylerin kendilerini bekleyen sosyal tehlikelere karşı bir yasa talebiyle düzenlenmişti.

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

Madrid’deki onur yürüyüşüne 1 milyon kişi katıldı

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