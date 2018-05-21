taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,5092
EURO
5,3005
ALTIN
186,86
PETR
78,9800

Maduro Venezuela'da ilk turda kazandı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telekonferansta ticari sözleşmeye imza atan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazandı.

AA | 21.05.2018 - 06:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtti.

Maduro Venezuela'da ilk turda kazandı

YÜZDE 68 İLE ŞANS TANIMADI

Devlet Başkanı Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı.

Lucena, diğer adaylar Henry Falcon'un 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci'nin 925 bin, Reinaldo Quijada'nın ise 34 bin 614 oy aldığını bildirdi.

Nicolas Maduro, devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

Öte yandan, Henry Falcon, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Falcon, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı
Dünyanın birçok noktasında krizler yaratan kararlar alan Trump'ın gümrük vergisi uygulamasında sorun çıktı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz" dedi.
Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti
Türkmenistan'daki Darvaza Krateri, 40 yılı aşkın süredir yanmaya devam ediyor. Cehennem Kapısı, turistlerin Türkmenistan'daki ilk durağı haline geldi.
İsrail askerleri ölen Filistinlinin yakınlarına saldırdı
İsrail askerleri, İsrail hapishanesinde ölen Filistinli için toplanan sivillere saldırdı.
Çeçenistan'da 7 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ üstlendi
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'deki bir kiliseye düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı DEAŞ üstlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

Vekillerin listesi sızdı CHP yine karıştı

452
Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

Kılıçdaroğlu Mustafa Balbay'ı liste dışı bıraktı

72
Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin

50
Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

Sahur vakti annesini ve babasını öldürdü

65
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı beklemeye alındı

19
Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

Turistler Cehennem Kapısı'na akın etti

19
İsrail askerleri ölen Filistinlinin yakınlarına saldırdı

İsrail askerleri ölen Filistinlinin yakınlarına saldırdı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94