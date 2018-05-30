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Maduro'dan Diriliş Ertuğrul'a övgüler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisini överek, vatandaşlarını diziyi izlemelerini tavsiye etti.

Detay Haber | 30.05.2018 - 22:43..
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı konuşmada "Eşim Cilia ile Ertuğrul adında tarihi bir dizi izliyoruz siz de izleyin. Muhteşem! Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Müslüman bir kahramanın hayatını anlatıyor. Hikâye o kadar güzel anlatılıyor ki kendinizi o kasabada o değerleri ve tarihi yaşarken buluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Maduro'dan Diriliş Ertuğrul'a övgüler

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da Twitter hesabından yayınladığı mesajda Maduro'ya, dizi hakkındaki görüşlerinden dolayı teşekkür etti.

Maduro'dan Diriliş Ertuğrul'a övgüler

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