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Maduro'dan Trump'a salvolar

Venezuela'da sokak olayları şiddetli bir şekilde devam ederken, Devlet Başkanı Maduro sert sözlerle Trump'a yüklendi.

20.05.2017 - 15:03
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trump

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'nin, Venezuela Yüksek Mahkemesinin bazı üyelerine yaptırım uygulama kararı alması üzerine destekçilerine yaptığı konuşmada sert konuştu.

PİS ELLERİNİ ÜLKEMDEN ÇEK

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'tan "pis ellerini ülkesinden çekmesini" istedi.

"EVİNE GİT DONALD TRUMP"

Maduro, müdahaleye son vermesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı'na İngilizce olarak da "Evine git, Donald Trump" sözleriyle hitap etti.

Hakkında yaptırım kararı alınanlar arasındaki Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno, Trump'ın başkanlık emrinin Venezuela kurumlarına otoritesini zorla kabul ettirme girişimi olduğunu ve yargı organının bağımsızlığını tehlikeye attığını söyledi.

ABD, muhalefetin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden alınmasına yönelik kararı imzalayan Venezuela Yüksek Mahkemesinin sekiz üyesine dün yaptırım uygulama kararı almıştı. Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yaptırım kararını 'çok çirkin ve kabul edilemez' olarak niteleyerek, bunun, ABD'nin Venezuela hükümetinin istikrarını bozmaya yönelik çabalarına örnek teşkil ettiğini belirtmişti.

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