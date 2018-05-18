Maduro'nun 'Diriliş Ertuğrul' hayranlığı

Ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı sıkı takipçileri şaşırtıyor.

BİRÇOK DEVLET BAŞKANI HAYRAN

Dizinin hayranları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Katar, Kuvvet ve Bahreyn Kralları, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev gibi çok sayıda devlet başkanı bulunduğu biliniyordu. Bugün bir devlet başkanının daha dizinin nereydeyse fanatiği olduğunu öğrendik.





MADURO'DAN BAYRAKLI, YÜZÜKLÜ SELAM

O isim Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

Maduro, başında börk, elinde Kayı bayrağı, parmağında ise çift başlı kartal yüzüğü ile poz vererek dizinin oyuncuları ve yapımcılarına selam gönderdi.





YAPIMCIDAN TEŞEKKÜR

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da, Maduro'nun fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi:

"Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim."