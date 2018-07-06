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Maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği felç etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlediği sırada birden tek teker şovu yapmaya başlayan motosikletli, kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

İHA | 06.07.2018 - 10:09..
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İstanbul’da motosikletli magandaların trafikte şov uğruna tek teker üstünde seyrettiği görüntülere bir yenisi daha eklendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet üzerinde gittiği esnada akan trafikte bir anda tek teker kaldıran maganda, metrelerce bu şekilde gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, dakikalarca köprüde terör estirdi.

MAGANDAYI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Maganda, akrobatik hareketlere sergileyerek şov uğruna trafiği altüst etti. Trafikteki sürücüler ise şaşkın bakışlarla motosikletliyi izlerken, maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği felç etti ViDEO

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