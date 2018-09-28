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Maganda baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi

Ankara’da 4 yaşındaki çocuğuna tabanca ile ateş ettiren baba, o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

İHA | 28.09.2018 - 09:39..
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Henüz oyun çağındaki oğlunun eline boş bir arsada tabanca veren A.K. ve bir yakını, çocuğun nişan almasına yardım ederek ateş ettirdi. Ne yaptığından habersiz olan minik, babasının eğlencesinin bir parçası oldu.

"BENİM OĞLUM ÖYLE BOŞA SIKMAZ"

Şehir eşkıyası baba, o anları kaydederek sosyal medyada paylaşırken, videodaki "Benim oğlum öyle boşa sıkmaz." sözleri de dikkat çekiyor.

Vatandaşların eleştiri yağmuruna tutulan A.K.'nin, polis ekiplerince Etimesgut Polis Merkezi Amirliğine götürülerek ifadesi alındı.

Maganda baba 4 yaşındaki oğluna ateş ettirdi VİDEO

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