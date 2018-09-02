taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.52
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Maganda kurşunu yaşlı kadının eline isabet etti

Kırıkkale'de evinin bahçesinde oturan 80 yaşındaki Seçim Tosun'un sağ eline mermi çekirdeği isabet etti. Tosun'un elindeki çekirdek hastanede çıkarıldı.

DHA | 02.09.2018 - 19:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kırıkkale Kaletepe Mahallesi 1030'uncu Sokak üzerinde tek katlı evinin bahçesinde oturan Seçim Tosun'un eline, nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Sağ elinden yaralanan Tosun, Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elinden mermi çekirdiği çıkarılan Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OLAY ANINI ANLATTI

Bahçede otururken, elinin üzerine bir şey düştüğünü ve kanamaya başladığını anlatan Seçim Tosun, "Çocuklarıma, 'Bana bir şey oldu' dedim. Onlar da başta ne olduğunu anlamadı. Elimin kanadığını görünce beni hastaneye götürdüler ve elimin filmini çektirdikten sonra üzerine mermi çekirdeği düştüğünü söylediler" dedi. Düğün ve nişanlarda rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların havada kalmadığını belirten Tosun, mutluluklarının üzüntüye dönüşmemesi için silah atılmamasını istedi.

Seçim Tosun'un elinden ameliyatla çıkarılan mermi çekirdeği, incelenmek üzere polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maganda kurşunu yaşlı kadının eline isabet etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

99
Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

341
Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

77
Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 7 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 7 ölü, 2 yaralı

201
Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

144
Oğulcan Engin tayt giydi

Oğulcan Engin tayt giydi

258
Bakan Varank'tan genç girişimcilere hibe müjdesi

Bakan Varank'tan genç girişimcilere hibe müjdesi

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM