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Magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, düğün töreni sırasında silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA | 28.08.2018 - 01:28..
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Akşam saatlerinde Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi'nde magandalar silahlarını ateşledi. Havaya ateş açmak isteyenler 4 kişiyi yaraladı.

Magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mahallede gerçekleştirilen düğün töreni sırasında havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada Selman Boslan (8), Hüseyin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Nazım Cantürk’e vücutlarına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

4 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı

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