Magandalar düğünde havaya ateş açtı: 4 yaralı

Akşam saatlerinde Bafra ilçesi Sarpın Mahallesi'nde magandalar silahlarını ateşledi. Havaya ateş açmak isteyenler 4 kişiyi yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mahallede gerçekleştirilen düğün töreni sırasında havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada Selman Boslan (8), Hüseyin Yılmaz, Süleyman Yılmaz ve Nazım Cantürk’e vücutlarına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı.

4 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.