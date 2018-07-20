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Magandalar düğünde polise saldırdı: 15 gözaltı

Kırıkkale'deki bir mahalle düğününde havaya ateş açmaya çalışan magandalara polisler engel olmaya çalışınca arbede çıktı.

İHA | 20.07.2018 - 23:55..
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Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde bir grup maganda havaya ateş etmek istedi. Düğünde bulunan nöbetçi polislerin şahısları engellemeye çalışması üzerine, alkollü olduğu öğrenilen bir grup maganda nöbetçi polislere saldırdı.

Magandalar düğünde polise saldırdı: 15 gözaltı

 

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Çevik Kuvvet olay yerine gelerek alkollü magandalara müdahale etti. 15 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, olayı haber alır almaz gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Düğünlerde silah atılmamasıyla ilgili projemiz başladığı günkü kararlılıkla devam edecektir. Tüm vatandaşlarımız buna destek vererek düğünlerini huzur ve güven içinde yapmaya devam ediyor. O nedenle düğünlerde silahlar susacak ve canlar yanmayacak, en mutlu günler kara günlere dönüşmeyecektir. Bu kararlılığımız devam edecektir." dedi.

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