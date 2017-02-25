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Magandaların kurbanı bu kez damat

Şanlıurfa'da, bir düğünde kimliği belirsiz magandaların açtığı ateş sonucu 22 yaşındaki damat Mustafa Alkan yaşamını yitirdi.

25.02.2017 - 12:40
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Olay, dün gece saatlerinde Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. Meydanda kurulan düğün merasiminde halay çeken Mustafa Alkan, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Kanlar içersinde yere yığılan damat, yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan damadın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili güvenlik güçleri, damadın ölümüne yol açan tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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