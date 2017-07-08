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Magandaların vurduğu genç kız ağır yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmalar ile yaralanan 17 yaşındaki genç kız ölüme karşı savaşıyor.

08.07.2017 - 16:35
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maganda

Üzücü olay dün akşam 22.30 sıralarında Adana Seyhan İlçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Magandaların vurduğu genç kız ağır yaralandı

KURŞUN 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZA İSABET ETTİ

Kavga sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 50 metre mesafede yakınlarıyla kentin yerel buzlu tatlısı olan bicibici yiyen 17 yaşındaki Ayşenur G.'ye isabet etti.

Magandaların vurduğu genç kız ağır yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sırtından yaralanan Ayşenur G., yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahelesi yapılan Ayşenur G., daha sonra ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hemen ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Magandaların vurduğu genç kız ağır yaralandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın, aynı yerde yaklaşık bir saat önce 20 yaşındaki Hakan Güngör isimli gencin bıçaklandığı kavgayla bağlantısının olduğunu düşünen polis soruşturmaya devam ediyor.

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