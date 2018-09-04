Magandanın tek teker terörü kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir maganda, trafikte akan araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, trafikte adeta terör estirdi.

Motosikletli kadın magandanın tek teker terörü ViDEO

ELLERİNİ KULLANMADAN SÜRDÜ

Şov uğruna trafikte akrobatik hareketler yapan kadın maganda, Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde de aynı hareketleri sürdürürken, motosikleti direksiyonu bırakarak kullandı.

Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.