taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6944
Euro
7.7643
Altın
1193.1685
Borsa
93189.27

Magandanın tek teker terörü kamerada

İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı üzerinde ve tünellerde, motosikletiyle tek teker üstünde terör estiren kadın sürücü, bu anları sosyal medyada paylaştı.

İHA | 04.09.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir maganda, trafikte akan araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, trafikte adeta terör estirdi.

Magandanın tek teker terörü kamerada

Motosikletli kadın magandanın tek teker terörü ViDEO

ELLERİNİ KULLANMADAN SÜRDÜ

Şov uğruna trafikte akrobatik hareketler yapan kadın maganda, Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde de aynı hareketleri sürdürürken, motosikleti direksiyonu bırakarak kullandı.

Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Magandanın tek teker terörü kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

158
Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

Mehmetçiğin merhameti yakaladığı teröristi sakinleştirdi

142
Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

Erdoğan'dan yerel seçimler için ittifak sinyali

76
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

35
Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

Mistura'dan Erdoğan ve Putin'e çağrı: İdlib için görüşün

17
Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

Aydın'da 700 turisti ağırlayan otele icra

11
Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

Japonya'da çıkan tayfun korku salıyor

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM