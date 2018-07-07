Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılmayı bekliyor

Tayland’daki Tham Luan Mağaraları’nda 23 Haziran’dan bu yana mahsur kalan 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörlerini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DÜNYA TAYLANDLI ÇOCUKLAR İÇİN AYAKTA

Mağaradan daha kısa sürede evlerine gitmek isterken, ilerledikleri yolu su basan ve günlerce haber alınamadıktan sonra ulaşılan çocuklar ve antrenörlerini kurtarmak için sadece Tayland değil birçok ülke ve yardım kuruluşu çözüm yolu arıyor.

DALGIÇLAR BİLE 9 GÜNDE ULAŞABİLDİ

Çocukların olduğu 6 saat uzaklıktaki bölgeye profesyonel dalgıçlar 9 günde ulaştı fakat çocukların da bölgeden geri dönebilmesi için aynı şekilde dalgıçlık yapması gerekiyor.

Tayland'da kaybolan futbolcu çocuklar VİDEO

YENİ YÖNTEM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Bir doktor ve 3 dalgıç çocukların yanına ulaştı. Yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarının yanında geri dönüş planları için gerekli oksijen maskeleri de götürüldü. Fakat çocuklar panik halinde oldukları için beklenerek yeni yöntemler aranıyor.

YA DALIŞ YAPACAKLAR YA DA 4 AY BEKLEYECEKLER

Çocukların kurtarılabilmesi için ya dalış yapmaları ya da suların çekilmesini beklemeleri gerekiyor. Fakat, suların çekilmesinin Muson yağmurlarının sezonu olduğu için yaklaşık 4 ay süreceği düşünülüyor.

Çocukların dalış yaparak gelmesinin de çok zor olduğu konuşuluyor. Çünkü çocukların çoğu yüzme bilmiyor. Bilseler dahi mağaradaki sarkıtlar ve çamur nedeniyle profesyonellerin bile zorlandığı bir bölge olduğu konuşuluyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde bir dalgıç bölgeye yardım ulaştırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Ayrıca çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle güçsüz kalmış durumdalar.

SU POMPALARI YETERSİZ KALABİLİR

Kurtarma yöntemleri için dünyanın dört bir yanından farklı öneriler gelse de henüz çözüm yolu bulunmuş değil.

Bugün muson yağmuru bekleniyor. Bu yağmurun yağmasıyla, mağaradaki su pompalarının yetersiz kalabileceği konuşuluyor. Eğer yağan yağmur sonucunda pompalar yetersiz kalırsa, çocukların bulunduğu dar alan da su altında kalabilir.