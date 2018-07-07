taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılmayı bekliyor

Yetkililer, Tayland'da gezi için gittikleri mağarada mahsur kalan çocukları kurtarmak için uygulanabilecek tüm yöntemlerin, kendilerine göre tehlikelerinin olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland’daki Tham Luan Mağaraları’nda 23 Haziran’dan bu yana mahsur kalan 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörlerini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılmayı bekliyor

DÜNYA TAYLANDLI ÇOCUKLAR İÇİN AYAKTA

Mağaradan daha kısa sürede evlerine gitmek isterken, ilerledikleri yolu su basan ve günlerce haber alınamadıktan sonra ulaşılan çocuklar ve antrenörlerini kurtarmak için sadece Tayland değil birçok ülke ve yardım kuruluşu çözüm yolu arıyor.

Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılmayı bekliyor

DALGIÇLAR BİLE 9 GÜNDE ULAŞABİLDİ

Çocukların olduğu 6 saat uzaklıktaki bölgeye profesyonel dalgıçlar 9 günde ulaştı fakat çocukların da bölgeden geri dönebilmesi için aynı şekilde dalgıçlık yapması gerekiyor.

Tayland'da kaybolan futbolcu çocuklar VİDEO

YENİ YÖNTEM ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Bir doktor ve 3 dalgıç çocukların yanına ulaştı. Yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarının yanında geri dönüş planları için gerekli oksijen maskeleri de götürüldü. Fakat çocuklar panik halinde oldukları için beklenerek yeni yöntemler aranıyor.

Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılmayı bekliyor

YA DALIŞ YAPACAKLAR YA DA 4 AY BEKLEYECEKLER

Çocukların kurtarılabilmesi için ya dalış yapmaları ya da suların çekilmesini beklemeleri gerekiyor. Fakat, suların çekilmesinin Muson yağmurlarının sezonu olduğu için yaklaşık 4 ay süreceği düşünülüyor.

Çocukların dalış yaparak gelmesinin de çok zor olduğu konuşuluyor. Çünkü çocukların çoğu yüzme bilmiyor. Bilseler dahi mağaradaki sarkıtlar ve çamur nedeniyle profesyonellerin bile zorlandığı bir bölge olduğu konuşuluyor. Hatta, geçtiğimiz günlerde bir dalgıç bölgeye yardım ulaştırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Ayrıca çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle güçsüz kalmış durumdalar.

Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılmayı bekliyor

SU POMPALARI YETERSİZ KALABİLİR

Kurtarma yöntemleri için dünyanın dört bir yanından farklı öneriler gelse de henüz çözüm yolu bulunmuş değil.

Bugün muson yağmuru bekleniyor. Bu yağmurun yağmasıyla, mağaradaki su pompalarının yetersiz kalabileceği konuşuluyor. Eğer yağan yağmur sonucunda pompalar yetersiz kalırsa, çocukların bulunduğu dar alan da su altında kalabilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

46
Binali Yıldırım gazetecilerle vedalaştı

Binali Yıldırım gazetecilerle vedalaştı

68
Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

336
Süreyya Yalçın'ın ağır plaj kıyafeti

Süreyya Yalçın'ın ağır plaj kıyafeti

53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

89
Bella Hadid photoshopu abarttı

Bella Hadid photoshopu abarttı

15
Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM