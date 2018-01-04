Magazin dünyasında atlet tartışması başladı

Eski oyuncu Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş'ın yatak odasında çektiği atletli fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Magazin programlarında fotoğraf nedeniyle Yeliz Yeşilmen'e yönelik eleştiriler yöneltildi.

"BİRAZ DAHA SEVİŞELİM Mİ"

Deniz Akkaya, bu paylaşımla dalga geçerek "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

Yeliz Yeşilmen, Deniz Akkaya'nın kendisinden ve eşinden özür dilemesi gerektiği belirtti ve gelen tüm eleştirilere yanıt verdi.

ATATÜRK VE KILIÇDAROĞLU DA ATLETLİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu ve İbrahim Tatlıses'in atletli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yeşilmen, "Atletle dalga geçen magazin programları önce araştırsın sonra konuşsun. Ulu Önderimiz Atatürk'ün bile Türk atleti ile fotoğrafı var siz neyin dalgasını geçiyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu da atletli gayet normal biz Türk insanlarıyız özümüzde atlet var sizin dalganız kime?" ifadelerini kullandı.

YELİZ YEŞİLMEN'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI