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Mardin'de mahalle bekçisinin kaçırdığı genç kız aranıyor

Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.'yi kaçırıp annesini yerde sürükleyen mahalle bekçisi açığa alındı.

DHA | 29.03.2018 - 12:11..
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Derik'te dün akşam saatlerinde, ilçenin Diyarbakır Caddesi üzerinde hastaneden annesi ile birlikte evine döneen Berfin G.'nin önü silahlı 3-4 kişi tarafından kesildi.

ANNEYİ YERDE SÜRÜKLEDiLER, KIZINI KAÇIRDILAR

Havaya ateş açan şüpheliler, genç kızı araca zorla bindirerek kaçırdı. Kızının kaçırılmasına engel olmaya çalışan anne de yerlerde sürüklendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ailenin polise şikayetinin ardından genç kızı kaçırdığı belirtilen mahalle bekçisi Şerif T., açığa alındı. Polis, kaçırılan Berfin G. ve diğer şüphelilein bulunması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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