1 Dünyanın en iyilerinden 20 merdiven Mimaride merdivenin önemli bir yeri var. Özellikle şehircilikte merdivenlerin estetiği bir başka mühim...

2 Mardin'de mahalle bekçisinin kaçırdığı genç kız aranıyor Derik ilçesinde, üniversite sınavına hazırlandığı belirtilen Berfin G.'yi kaçırıp annesini yerde sürükleyen mahalle bekçisi açığa alındı.

3 Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödendi TÜİK verilerine göre, tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödeme gerçekleştirdi.

4 Bilecik'te 10 milyon liralık yılan zehri ele geçirildi Bilecik'te jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada, 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum." sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

6 Cosplay akımı kostüm tasarımcılarına yaradı Pek çoğumuzun "Bilgisayar oyunu heralde" diyip geçeceği 'Cosplay' yurtdışında pek yaygın. Bu akımı görüp tedirginlik yaşayanlar bir yana bundan bir de ekmek yiyenler var. Kostüm tasarımcıları...