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Mahalle kavgasına polis müdahale etti

Adana'da iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

24.07.2017 - 02:32
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi.

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

KAHVEHANECİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Cadde üzerindeki bir kahvehanenin işletmecisi dışarı çıkarak isim vermeden küfürleredip, pompalı av tüfeği ile havaya ateş açtı. Bundan rahatsız olan yaklaşık 30 metre uzaktaki fırın çalışanları ile kahvehane işletmecisi arasında tartışma çıktı.

ÇATIŞMA YAŞANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf, birbirlerine av tüfekleriyle ateş etti. Silahlı kavga sonrası sokağa dökülen mahalleli, sürekli olay çıkarttığını öne sürdükleri kahvehane işletmecisine tepki gösterdi. Kimsenin yaralanmadığı kavganın ardından silahları kullanan her iki taraf kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

POLİS UYARDI

Olayın yaşandığı bölgenin geçmiş dönemlerde terör örgütü PKK sempatizanları tarafından korsan gösterilerin gerçekleştirilmesi nedeniyle zırhlı polis araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alındı. Öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çeken polis, dağılmaları konusunda uyarılar yaptı.

AV TÜFEĞİNİ ALMAK İSTEYİNCE MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kahvehane işletmecisinin kullandığı pompalı av tüfeğini olay yerinde atılı olarak alan polis, fırındaki av tüfeğini almak isterken mahallelilerin tepkisiyle karşılaştı. Kısa süreli arbede sonrası biber gazı ile müdahalede bulunan polis, öfkeli kalabalığı dağıttı.

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

Kavganın çıktığı kahvehaneye daha önce Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapılmış, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınmıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

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Mahalle kavgasına polis müdahale etti

Mahalle kavgasına polis müdahale etti

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