Mahalle sakinlerinin havai fişekli asfalt kutlaması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar mahallesinde, yolların bakımsızlığından şikayetçi olan mahalle sakinleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na caddenin asfaltlanması için taleplerde bulundu. Talepleri değerlendiren Belediye ekipleri, uzun zamandır asfaltlanmayan caddede yenileme çalışması başlattı.
PANKART AÇIP HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADILAR
1200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddede yaşayanlar kışın çamura yazın ise toza maruz kalıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece asfaltlama çalışmaları yaptıkları sırada bir grup vatandaş çalışma yerine gelerek, ekiplere teşekkürlerini iletip havai fişeklerle kutlama yaptılar.
Vatandaşlar havai fişeğin yanı sıra bir pankart açarak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'ya teşekkürlerini illetti.