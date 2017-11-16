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Mahalle sakinlerinin havai fişekli asfalt kutlaması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, uzun zamandır yolları bakımsız olan Bağcılar mahallesi sakinleri asfalt dökülürken havai fişek attı.

16.11.2017 - 10:42
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar mahallesinde, yolların bakımsızlığından şikayetçi olan mahalle sakinleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na caddenin asfaltlanması için taleplerde bulundu. Talepleri değerlendiren Belediye ekipleri, uzun zamandır asfaltlanmayan caddede yenileme çalışması başlattı.

Mahalle sakinlerinin havai fişekli asfalt kutlaması

PANKART AÇIP HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLADILAR

1200 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki caddede yaşayanlar kışın çamura yazın ise toza maruz kalıyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün gece asfaltlama çalışmaları yaptıkları sırada bir grup vatandaş çalışma yerine gelerek, ekiplere teşekkürlerini iletip havai fişeklerle kutlama yaptılar.

Vatandaşlar havai fişeğin yanı sıra bir pankart açarak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'ya teşekkürlerini illetti.

Mahalle sakinlerinin havai fişekli asfalt kutlaması

Mahalle sakinlerinin havai fişekli asfalt kutlaması

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