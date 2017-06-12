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Mahalleli Ceylin'i öldürenleri linç etmek istedi

İzmir Ödemiş'te 10 yaşındaki Ceylin'in cesedinin bulunduğu binaya girmek isteyen mahalleli içeride olan kişileri linç etmek istedi.

12.06.2017 - 14:26
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz." yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki komşuları S.T.'nin evinde yapılan aramada ölü bulundu.

Mahalleli Ceylin'i öldürenleri linç etmek istedi

"KORKTUM SAKLANDIM"

Komşusu S.T.'nin ilk ifadesinde, "Ceylin yere düştü, öldü, ben de korktum, sandığa sakladım" dediği belirtildi.

Mahalleli Ceylin'i öldürenleri linç etmek istedi VİDEO

MAHALLELİ EVE GİRMEK İSTEDİ

Öte yandan mahalleli ölüm haberini aldıktan sonra binaya girerek S.T'nin orada olup olmadığını tespit etmek istedi. İzdihama dönüşen kalabalığı polis havaya ateş ederek dağıttı ve içlerinden bir temsilci seçerek içeriye aldı ve S.T'nin içeride olmadığını göstererek mahalleliyi sakinleştirdi.

Mahalleli Ceylin'i öldürenleri linç etmek istedi

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