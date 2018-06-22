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Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi

Sakarya'da, cami imamlığı yapan Ahmet Güldü, evine gittiği akli dengesi yerinde olmayan İ.T tarafından bilinmeyen bir sebeple tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA | 22.06.2018 - 08:46..
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Erenler ilçesinde, saat 18.00 sıralarında, Bekirpaşa Mahallesi 65. Sokak'taki Bekirpaşa Camii'nde imamlık yapan Ahmet Güldü (54), ikindi namazını kıldırdıktan sonra İ.T.'nin (40) camiye 100 metre mesafedeki evine gitti.

Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi

VÜCUDUNA SAÇMALAR İSABET ETTİ

Evin önünde bekleyen İ.T. ile imam, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen İ.T evden aldığı tüfekle, imama ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden imam kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ahmet Güldü'nün öldüğünü belirledi.

Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Sesler üzerine koştuklarında gördükleri manzarayla şok olan mahalleli, sinir krizleri geçirdi. Saldırıdan sonra evde saklanan İ.T., polis ekiplerince çıkarılarak 'Akrep' olarak bilinen zırhlı polis aracına konuldu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 150 kişi saldırganı linç etmek istedi.

Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi

HERKES GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şüpheli, araçla olay yerinden çıkarılırken öfkeli kalabalık araca tekme ve yumruklar atarak "Nasıl yaparsın bunu." diye bağırdı. Ölen imamın yakınları, olay yerinde gözyaşları dökerek feryat etti.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, vatandaşların ifadesine başvurdu. Bazı vatandaşlar gözyaşları dökerek polislere, "O çok iyi bir insandı, ne yaptı da öldürdü? diye sordu. Saldırgan sorguya alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi

Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi



Mahalleli imamı öldüren saldırganı linç etmek istedi

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