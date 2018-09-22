Efeler ilçesinde Veysipaşa Mahallesi'nde dün saat 02.30 sıralarında, iddiaya göre hırsızlıktan sabıkalı Birhan Girgin, çevreyi kontrol ederek bir eve balkondan girmek istedi. Balkona çıktığı an ev sahibiyle göz göze gelen Girgin, çıktığı yerden inerek kaçtı.

O anın görüntüsü ise evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İKİNCİ DENEMESİNDE FARK EDİLDİ

Aynı gece bir başka eve girmeye kalkışan Birhan Girgin, bu kez mahalle sakinleri tarafından fark edilince tekrar kaçmaya çalıştı. Mahallelinin peşini bırakmadığı zanlı, polis merkezine sığındı.

Mahallelilerden kaçan hırsız, karakola sığındı VİDEO

TUTUKLANDI

Polis, Birhan Girgin'i gözaltına aldı. Hırsızlıktan sabıkası olan Girgin'in ayrıca 6 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birhan Girgin, tutuklandı.