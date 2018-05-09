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Mahalleyi karıştıran taciz olayında şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, esnaf bir kadına tacizde bulunması sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Suriyeli M.S.S., tekrar tacize yeltenince mahalle ayağa kalktı.

DHA | 09.05.2018 - 07:32..
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Darıca ilçesinin Osmangazi Mahallesi'nde, gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., geçen çarşamba günü, esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından dövüldü.

Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S., 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mahalleyi karıştıran taciz olayında şüpheli tutuklandı

YAKINLARINI TOPLADI

M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra geçen cuma günü ,kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı. Polis kavgaya müdahalede bulunurken, M.S.S. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.S.S. yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mahalleyi karıştıran taciz olayında şüpheli tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin ardından M.S.S. yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.S.S., çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı ve cezaevine konuldu.

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