Mahçupyan oyunun rengini belli etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Karar gazetesindeki bugünkü yazısında, oyunu kime vereceğini açıkladı.
Mahçupyan yazısında bugüne kadar neden AK Parti'ye oy verdiğini açıkladıktan sonra bu seçimde tercihinin değiştiğini yazdı.
"HDP BARAJ SORUNU YAŞAMAZ, SAADET'E VERECEĞİM"
Mahçupyan, "Normalleşme açısından HDP’nin Meclis’te olması gerektiği açık olsa da baraj sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Dolayısıyla parlamento seçiminde oyum Saadet Partisi’ne gidecek." dedi.
"İNCE'YE OY VERECEĞİM"
Mahçupyan yazısının devamında “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce’ye oy vereceğim.” cümlerlerine yer verdi.