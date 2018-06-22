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Mahçupyan oyunun rengini belli etti

Karar gazetesi yazarı Mahçupyan, bu seçimde oyunu, parlamento seçimi için Saadet Partisi'ne, cumhurbaşkanlığı seçimi için ise CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 10:33..
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Mahçupyan oyunun rengini belli etti

sdd

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Karar gazetesindeki bugünkü yazısında, oyunu kime vereceğini açıkladı.

Mahçupyan yazısında bugüne kadar neden AK Parti'ye oy verdiğini açıkladıktan sonra bu seçimde tercihinin değiştiğini yazdı.

"HDP BARAJ SORUNU YAŞAMAZ, SAADET'E VERECEĞİM"

Mahçupyan, "Normalleşme açısından HDP’nin Meclis’te olması gerektiği açık olsa da baraj sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Dolayısıyla parlamento seçiminde oyum Saadet Partisi’ne gidecek." dedi.

"İNCE'YE OY VERECEĞİM"

Mahçupyan yazısının devamında “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Muharrem İnce’ye oy vereceğim.” cümlerlerine yer verdi.

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