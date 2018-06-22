Mahçupyan oyunun rengini belli etti

Ankara'da Vikingler olarak bilinen hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin lideri Murat A. ve yanındaki 12 kişi gözaltına alındı.

Karar gazetesi yazarı Mahçupyan, bu seçimde oyunu, parlamento seçimi için Saadet Partisi'ne, cumhurbaşkanlığı seçimi için ise CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Yaşar Kemal Kütüphanesi, yeni nesil teknoloji donanımları ile dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M Atlas uçağının altıncısını da envanterine aldı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, Bodrum'da tatil yapıyor. Kocaman, "Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum" dedi.

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Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor

Bazı ülkelerde bahşiş bırakmamak kabalıktır, bazılarında ise bırakmak. Hangi ülkede ne kadar bahşiş veriliyor, listemize bir göz atın, pot kırmayın...