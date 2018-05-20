Maher Zain İstanbul'da konser verdi

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan şarkıcı, Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Teravih Sonrası' programında sahne aldı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Şarkıcı konsere, Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e Destek mitingindeki Filistin eserini okuyarak başladı.

O sensin ki, Neredesin, Ramazan, Ya Nebi Selam Aleyke gibi pek çok eserini ilgiyle dinleyen Maher Zain'in hayranları, şarkıcının bazı şarkılarına da eşlik etti. Maher Zain, bugün Maltepe sahilde ve 21 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde konser verecek.