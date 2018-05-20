taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Maher Zain İstanbul'da konser verdi

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan Maher Zain, Yenikapı'da düzenlenen konserde eserlerini seslendirdi.

AA | 20.05.2018 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla tanınan şarkıcı, Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Teravih Sonrası' programında sahne aldı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Şarkıcı konsere, Filistin halkına destek amacıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dün düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e Destek mitingindeki Filistin eserini okuyarak başladı.

O sensin ki, Neredesin, Ramazan, Ya Nebi Selam Aleyke gibi pek çok eserini ilgiyle dinleyen Maher Zain'in hayranları, şarkıcının bazı şarkılarına da eşlik etti. Maher Zain, bugün Maltepe sahilde ve 21 Mayıs'ta Beylikdüzü'nde konser verecek.

Maher Zain İstanbul'da konser verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tiyatroyla binlerce öğrenciye hayvan sevgisi aşıladılar
İstanbul'da iki yıl önce kurulan Tiyatro Park'ın üyeleri, Türkiye'nin farklı illerinde sahneledikleri oyunlarla binlerce öğrenciye hayvan sevgisini aşıladı.
Tiyatro festivali başladı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali,kapılarını açtı.
Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi açıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi sanatseverlerle buluştu.
Meryem Ana Kilisesi kütüphane oluyor
Kayseri'de yüz yıllar öncesinden kalma Meryem Ana Ermeni Kilisesi, belediye tarafından kütüphaneye dönüştürülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

291
Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Özil ile Gündoğan Alman Cumhurbaşkanı'yla görüştü

131
7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

144
Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

Trump'tan Kim'e nükleer silahlar karşılığında güvence

98
HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü

HDP'liler İstiklâl Marşı okuyan gençlerin üzerine yürüdü

126
Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

Arşivden Muharrem İnce çıktı: Eşeğe ters binerken

130
Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

Esprisine gülünmeyen Fatih Hoca

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM