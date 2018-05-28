Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, tarihin en önemli seçimlerinden birini yapacak.

Seçimler için son kulvara giren siyasi partiler, çalışmalarına hız verdi.

Saha çalışmaları devam ederken kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını sürdürüyor.

SON RAKAMLAR

Seçimlere ilişkin yapılan son anket sonuçlarını AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıkladı.

Ülke TV'de yayınlanan Arafta Sorulan isimli programa konuk olan Ünal, şunları söyledi: "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız.

2 ÜSTÜ, 2 ALTI OLABİLİYOR...

Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum. Her bir insanımızı tekrar tekrar dinliyoruz. Bunu seçimden seçime değil, her zaman yapıyoruz. 16 yıldır milletimizle olan ilişkimizi biraz daha yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırmalarında da gayet iyi durumdayız."