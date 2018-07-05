Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Gerekli çalışmalar süreç tamamlandıktan sonra başlayacak" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN İLK GÜNDEM MADDESİ OLACAK"

Canlı yayına katılan Ünal, "Bedelli askerlik noktasında çalışmalar ne aşamada?" şeklindeki soruya, "Şu anda hem Meclis ayağında hem de Cumhurbaşkanlığı ayağında seçim sonrası bir yeni durumun şekillenmesi süreci var. Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce ifade etmişti 'Bedelli konusu seçimden sonra benim masamda ilk gündem maddelerinden birisi olacak.' demişti. Şimdi bu konuda gerekli çalışmalar, düzenlemeler neyse bununla ilgili süreçler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlayacaktır." yanıtını verdi.