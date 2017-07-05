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Mahir Ünal CHP'nin Don Kişot sendromu yaşadığını söyledi

Mahir Ünal, CHP'nin seçilmiş hükümetin meşruiyetini sorgulamasını "Don Kişot sendromu" olarak yorumladı.

05.07.2017 - 15:12
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mahir unal

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne tepki göstererek seçilmiş hükümetin meşruiyetinin sorgulanmasını "CHP'nin yaşadığı Don Kişot sendromudur" cümleleriyle açıkladı.

Mahir Ünal, dünkü basın toplantısında şunları söyledi:

"MEŞRU BİR HÜKÜMETİN MEŞRUİYETİNİ.."

“Gezi’de sokağa çıkan 20 bin kişi üzerinden, 20 milyon oy almış bir hükümetin meşruiyetini tartışan CHP, bugün 10 bin kişiyle yürüdüğü için 23 milyon oy almış hükümetin meşruiyetini, yüzde 52 oy almış bir cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açıyorsa orada ciddi bir demokrasi sorunu var demektir.

"DON KİŞOT SENDROMU"

Tıpkı Don Kişot’un yel değirmenlerini canavar zannetmesi gibi. Siz meşru hükümetle ilgili 10 bin kişiyle yürüdüğünüz zaman meşruiyet tartışması oluşturup ‘dikta’ sözleri ve ‘baskı rejimi’ ifadeleri üzerinden seçilmiş hükümetin meşruiyetini uluslararası alanda tartışmaya açmaktan bahsediyorsanız, burada doğrudan Don Kişot sendromu vardır yani yel değirmenlerini canavar zanneden bir akılla karşı karşıyayız demektir.”

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