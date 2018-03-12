AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV canlı yayınında Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal, 2019 yılında yapılacak seçimler için oluşturulan Cumhur İttifakı'na da değindi.

"İTTİFAK TOPLUMUN BİRLİĞİ İÇİN..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği gösterdiğini ifade eden Mahir Ünal, "Bu ittifak toplumun birliğini sağlamak için kurulmuştur.

"CHP MİLLETİN İHTİYAÇLARININ YANINDA OLDU MU"

CHP bugüne kadar hiçbir zaman çözümün, milletin ihtiyaçlarının yanında oldu mu? Hayır. Sayın Bahçeli 15 Temmuz sonrası büyük bir sorumluluk örneği göstermiştir. " ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal: İttifak toplumun birliği için kuruldu ViDEO