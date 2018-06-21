Mahir Ünal, Habertürk TV'de yayınlanan Özel Röportaj'da Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

''8 KERE YENİLDİLER''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnce ile bir televizyon programına katılmayı kabul etmemesinin nedeni olarak Ünal, "Pehlivan kendi kategorisinde olmayan biriyle çıkmaz. 8 defa kaybetmişsin. Kemal Kılıçdaroğlu 9. yenilgiyi almamak için sen yenil diyerek, 'hadi gel bakalım Muharrem' diye seni kürsüye çağırdı. 'Ben zenciyim' diyor ben de diyorum ki evet sen CHP'nin zencisisin." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi