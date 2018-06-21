taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.552
USD
4,7392
EURO
5,4912
ALTIN
193,31
PETR
74,2800

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi 'zenci' polemiği üzerinden eleştirdi.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 01:52..
  1. Haberler
  2. Politika
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal, Habertürk TV'de yayınlanan Özel Röportaj'da Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

''8 KERE YENİLDİLER''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnce ile bir televizyon programına katılmayı kabul etmemesinin nedeni olarak Ünal, "Pehlivan kendi kategorisinde olmayan biriyle çıkmaz. 8 defa kaybetmişsin. Kemal Kılıçdaroğlu 9. yenilgiyi almamak için sen yenil diyerek, 'hadi gel bakalım Muharrem' diye seni kürsüye çağırdı. 'Ben zenciyim' diyor ben de diyorum ki evet sen CHP'nin zencisisin." ifadesini kullandı.

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı

Başbakan Yıldırım'dan Muharrem İnce'ye köprü yanıtı

16
Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

Mahir Ünal: Muharrem İnce CHP'nin zencisi

2
Rusların güneş enerjili yarış arabası testi geçti

Rusların güneş enerjili yarış arabası testi geçti

3
Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Torpil atma tartışması kavgaya dönüştü: 9 yaralı

9
AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

AK Parti'nin Hatay adayı Abdulkadir Özel gençleri dinledi

0
Boyner

Boyner

0
Mardin'e giden Erdoğan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Mardin'e giden Erdoğan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM