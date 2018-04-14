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Mahir Ünal: Saldırı hakkında bize bilgi verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye yapılan saldırının sinyallerinin son bir haftada verildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 10:14..
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Mahir Ünal: Saldırı hakkında bize bilgi verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

"Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz.

"BİZE DE BİLGİ VERİLDİ"

Zamanı dışında son bir haftadır böyle bir tepkinin gösterileceği hem İngiltere'nin hem Fransa'nın hem ABD'nin açıklamalarında görülüyordu. Bize de bilgi verildi."

Mahir Ünal: Saldırı hakkında bize bilgi verildi VİDEO

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