Mahir Ünal yerel medyanın sorunlarını dinledi

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın ev sahipliğinde Ak Parti Tanıtım Ve Medyadan Sorumlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Anadolu medyası ile iftar yemeğinde buluştu.

MAHİR ÜNAL'A TEŞEKKÜR

İftar sonrasında konuşma yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan öncelikle davete icabet ederek programa katılım sağlayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a teşekkür etti. Kendisinin bu göreve gelmiş olması da Anadolu medyası bakımından fevkalade önemli ve değerli bir çalışma diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Anadolu Yayıncılar Derneği olarak burada bir iftar programımız oldu. Bizi kırmadılar buraya kadar teşrif ettiler. Ayrıca buraya teşrif eden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Bey’e ve kıymetli yerel radyo, televizyon ve gazeteden gelen meslektaşlarımıza da saygılarımı arz ediyorum"

MAHİR ÜNAL, YEREL MEDYANIN SORUNLARI DİNLEDİ

Sinan Burhan Mahir Ünal’a Anadolu medyasının sorunlarına ilişkin birde dosya sundu. Anadolu Yayıncılar Derneği iftar programında konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’da, iftar programında yerel medya temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"EN ÇOK UYDU FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI KONUSUNDA ŞİKAYET GELİYOR"

Ünal, Anadolu medyasının son dönemde etkin bir konuma geldiğini belirterek "Bu etkinliğin daha da artması için bizim Anadolu medyasına destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı. Ünal, "Yerel televizyonlardan en çok uydu fiyatlarının yüksek olması konusunda şikayet geliyor. Bu sorunun çözümü için hükümetimiz nezdinde ciddi bir çalışma yapacağız." dedi.

"YEREL YAYINCILAR ÇOK CİDDİ ANLAMDA MESAFE KAT ETTİ"

Ak Parti Sözcüsü Ünal, “Benim bugün özellikle yerel yayıncılarla bir araya gelmekteki amacım Ak Parti Tanıtım Ve Medya Başkanlığı olarak sizlerin sorunlarını almak, dinlemek ve hükümetimiz nezdinde bunlara bir çözüm getirilmesi konusunda kolaylaştırıcı olmak. Siyasetin medyayla kurduğu ilişki çok önemlidir. Geçtiğimiz on yıla baktığımızda yerel yayıncıların çok ciddi anlamda mesafe kat ettiğini görüyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki on yıl çok daha mesafeler kat edeceksiniz." diye konuştu.

"UYDU SORUNUNA ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Ünal konuşmasının sonunda ise "Uydu konusunda bir sorun yaşadığınızı biliyorum bu konuda ne yapabiliriz, hangi çalışmaları yapabiliriz onlara çözüm bulacağız." dedi.

"Biz Ak Parti olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren ısrarla bir şeyi savunduk." diyen Ak Parti Sözcüsü Ünal, "Eğer biz Türkiye’nin merkezini güçlendireceksek öncelikle yereldeki dinamikleri her anlamda harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da yerel medyaya çok ciddi destek olduk. Destek olmalıyız." dedi.

"YEREL TELEVİZYONLAR KENDİ BÖLGELERİNDE ULUSAL TELEVİZYONLARDAN ÇOK İZLENİYOR"

Konuşmasında habercilik açısından her bir televizyonun kendi bölgesinde rekabet edilemez durumda olduğunu söyleyen Ünal, "Çünkü yerel televizyonlar kendi bölgesinin bütün yerel haberlerini bütün detayıyla o bölgenin izleyicisiyle buluşturuyor." dedi.

MAHİR ÜNAL'DAN TRT'YE TEŞEKKÜR

Ünal, Anadolu Yayıncılar Deneğiyle ilgili konuşurken TRT'ye de teşekkür ettti: “Sizin oluşturduğunuz dernek birçok yerel yayıncıyı bir araya getirdi. Sizleri birbiriyle rakip olan değil, birbiri ile yardımlaşan, paylaşan bir kuruluş haline getirdi. Özellikle Anadolu Yayıncılar Derneği olarak benim de katıldığım programlarda seksenin üzerinde televizyondan ortak yayın yaptınız. Ayrıca yerel medyaya sahip çıktığı için TRT Genel Müdürü'ne teşekkür ediyorum. O da büyük hassasiyet gösteriyor. Yerel yayıncılığın Türkiye gelişimi açısından büyük önemi var."





"YERİNDEN HABER ANLAMINDA SİZLERİN YAPTIĞI İŞ BU AÇIDAN DA ASLINDA SON DERECE KIYMETLİ"

Günümüzde gerçek ve doğru habere ulaşmanın, sosyal medya ve internet yayıncılığının bu kadar gelişmesiyle birlikte zorlaştığını kaydeden Ünal, "Takdir edersiniz ki, bir anda sosyal medyada ya da internette bir haber ortaya çıkıyor ve bu haberin doğruluğunu kontrol edene kadar siz haberin maksadına ulaştığını görüyorsunuz. Ciddi bir dezenformasyon ve manipülasyonlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Yerinden haber anlamında sizlerin yaptığı iş bu açıdan da aslında son derece kıymetli." dedi. Program daha sonra karşılıklı görüş alışverişi yapılarak samimi bir ortamda sohbet havasında devam etti.