Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında konuşan Mahir Ünal, CHP'nin seçmene eski Türkiye'yi vaat etmesinin mantık dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"SADECE TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA DEĞİŞİYOR"

"Birileri, sanki Türkiye değişiyor, etrafındaki herkes durağan ve normal düşüncesinde. Avrupa ülkeleri değişiyor, dünya değişiyor. Yükselen ırkçılığı nereye koyacağız? Sabit dinamikler ve ezberler üzerinden bir şeyler okumaya kalkarsak doğru olmaz."

"DÜNYA, 10 YILDA ŞİDDETLİ BİR TÜRBÜLANSA GİRECEK"

"Türkiye, bu değişimi iyi okuyor. Önümüzdeki 10 yılda gireceğimiz şiddetli türbülans -Ki bugün etkilerini çok hissediyoruz- bütün uçurumlarıyla birlikte geliyor. Seçim beyannamemiz, tam da buna karşı Türkiye'yi hazırlamayı planlıyor."

"ESKİ TÜRKİYE'NİN NESİ GÜZELDİ?"

"Ancak ana muhalefete baktığınızda bize eski Türkiye'yi vaat ediyor. Eski sistemi vaat ediyor ve 'Eski Türkiye'de şu güzellikler, bu güzellikler vardı' diyor. Tamam da eskinin dünyası kalmadı. Kaldı ki, eski Türkiye'nin güzel olduğunu kim söyledi? İnsanların hastanelerde rehin kaldığı, başörtüsünden dolayı okullara gidemediği, bir genelkurmay başkanının siyaseti dizayn ettiği bir Türkiye'nin güzel olduğunu kim söyledi?"

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi