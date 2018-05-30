taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.113
USD
4,5614
EURO
5,2690
ALTIN
190,68
PETR
75,5600

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Habertürk canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ana muhalefete ceçim vaatleri üzerinden yüklendi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 01:39..
  1. Haberler
  2. Politika

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında konuşan Mahir Ünal, CHP'nin seçmene eski Türkiye'yi vaat etmesinin mantık dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"SADECE TÜRKİYE DEĞİL, DÜNYA DEĞİŞİYOR"

"Birileri, sanki Türkiye değişiyor, etrafındaki herkes durağan ve normal düşüncesinde. Avrupa ülkeleri değişiyor, dünya değişiyor. Yükselen ırkçılığı nereye koyacağız? Sabit dinamikler ve ezberler üzerinden bir şeyler okumaya kalkarsak doğru olmaz."

"DÜNYA, 10 YILDA ŞİDDETLİ BİR TÜRBÜLANSA GİRECEK"

"Türkiye, bu değişimi iyi okuyor. Önümüzdeki 10 yılda gireceğimiz şiddetli türbülans -Ki bugün etkilerini çok hissediyoruz- bütün uçurumlarıyla birlikte geliyor. Seçim beyannamemiz, tam da buna karşı Türkiye'yi hazırlamayı planlıyor."

"ESKİ TÜRKİYE'NİN NESİ GÜZELDİ?"

"Ancak ana muhalefete baktığınızda bize eski Türkiye'yi vaat ediyor. Eski sistemi vaat ediyor ve 'Eski Türkiye'de şu güzellikler, bu güzellikler vardı' diyor. Tamam da eskinin dünyası kalmadı. Kaldı ki, eski Türkiye'nin güzel olduğunu kim söyledi? İnsanların hastanelerde rehin kaldığı, başörtüsünden dolayı okullara gidemediği, bir genelkurmay başkanının siyaseti dizayn ettiği bir Türkiye'nin güzel olduğunu kim söyledi?"

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

382
ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

15
Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

Kayseri'de sağanak yağış tarımı etkiledi

16
Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

Ukrayna'da Rus gazeteci öldürüldü

2
Balıkesir'de 2 kişinin kavgası ailelere taşındı: 7 yaralı

Balıkesir'de 2 kişinin kavgası ailelere taşındı: 7 yaralı

5
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

0
Artvin'de heyelan: Araçlar toprağa gömüldü

Artvin'de heyelan: Araçlar toprağa gömüldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94