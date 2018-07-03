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Mahir Ünal'dan erken seçim yorumu

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Erken seçim tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı, bizim gündemimizde başka erken seçim yok." dedi.

İHA | 03.07.2018 - 11:00..
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Mahir Ünal'dan erken seçim yorumu

Mahir Ünal'dan erken seçim yorumu

AKP Sözcüsü Mahir Ünal TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erken seçim iddialarıyla ilgili bir soruya cevap veren Ünal, "Daha henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen, Türkiye'yi güven atmosferine sokmuşken, yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Türkiye şu anda önüne bakmaktadır. Türkiye'nin birinci önceliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesidir.

GÜNDEMİMİZDE YOK

Bizim bazı arkadaşlarımızın da açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde herhangi bir seçim bulunmamakta. Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye önüne bakıyor. Yeni hükümet sistemiyle beraber, bir sürü önceliğimiz var.

Çocuklarımızla, kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili, güvenlikle ilgili, enerji politikalarıyla ilgili... Türkiye'nin önünde çok ciddi gündemler var. Türkiye'nin önüne tekrar erken seçim tartışması getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim de gündemimizde erken seçim söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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