Mahir Ünal'dan İnce'ye: Lafı anlamayana hödük derler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezi önünde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

MUHARREM İNCE'YE KARŞILIK VERDİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Mahir Ünal’ın “Cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fırkası ismiyle var olan bir partinin Hakkari’de PKK’nın siyasi niteliğinde miting yapması herkesin içini acıtmıştır” açıklamasına, “Halt etmiş. Hani Sivas’ın ötesine gidemiyorduk” şeklinde bir değerlendirmesi olduğunun hatırlatılması üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"KONUŞULANI ANLAMAYANA HÖDÜK DERLER"

“Muharrem İnce’nin açıklamasını duydum. Şahsımla ilgili kullandığı kelime son derece çirkin bir kelime. Muharrem İnce ile beraber 2 yıl grup başkan vekilliği yaptık aynı dönem çalıştık. Bir siyasetçinin bir soruyu aldığında öncelikli olarak o sorunun gerçekten doğruyu yansıtıp yansıtmadığını bilmesi gerekir. Öyle ulu orta bir siyasetçinin başka bir siyasetçi için ‘halt etmiş’ gibi bir ifade kullanması çok çirkin. Çünkü eğer siz böyle bir ifade kullanırsanız muhatabınız da size der ki ‘konuşulanı anlamayana Anadolu’da hödük derler.’ Benim orada söylediğim son derece açık. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde 2011’de geçmişte Hakkari’de tek bir Türk bayrağı olmadan CHP miting yapmıştır. Bu da bizim içimizi acıtmıştır. Ama bugün Muharrem İnce’nin Türk bayraklarıyla miting yapması güzel bir gelişmedir diyoruz. Güzel bir şey söylüyoruz. Ama şimdi bunu anlamadan dinlemeden bizim şahsımıza karşı çirkin bir ifade kullanmış. Eğer cumhurbaşkanı adaylığını da bu şekilde yapıyorsa Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce’ye umut bağlayanların, bel bağlayanların vay haline. Önce konuşulanı bir anlaması dinlemesi ve ondan sonra şahsiyetle ilgili konuşması gerekir. Kaldı ki siyasette biz şahısları konuşmayız. Her bir siyasetçinin şahsı şahsiyeti kutsaldır değerlidir. Biz neyi konuşuyoruz? İnsanların fikirlerini konuşuyoruz. Davranışlarını konuşuyoruz. Kimliklerini, karakterlerini konuşmuyoruz ki. O yüzden siyasetçilerin konuşurken muhataplarının kendileriyle ilgili düşüncelerine ve davranışlarına cevap vermeleri gerekir. Onların şahsiyetlerine ilişkin bu tür ifadeler ‘halt etmiş’ gibi benzeri ifadeler son derece çirkin. Ben basın toplantımda da Muharrem İnce’ye teşekkür etmiştim. Temiz bir dil kullanıyor Sayın İnce bundan dolayı da kendisini tebrik ediyorum demiştim. Dememden iki gün sonra böyle bir ifade kullanması son derece çirkin olmuştur.”