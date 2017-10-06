Mahir Ünal'dan Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiren ve günlerdir kulislerde istifa edeceği konuşulan Melih Gökçek hakkında son açıklama AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi.

AK PARTİ'DE İSTİFA İDDİALARI

Ünal, "Melih Gökçek'ten istifa talebi söz konusu değil. Tartışma Melih Bey üzerinden şekillenmemeliydi" dedi.

DEZENFORMASYON HERKESİ RAHATSIZ EDİYOR

Burada kafaların karışık olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Bu dezenformasyon ciddi anlamda herkesi rahatsız ediyor. Biz AK Parti olarak yapmak istediğimiz her şeyi net bir dille kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bazı iletişim kazaları dünyanın heryerinde olabilir.

SORUN YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Belediyelerimizle ilgili de yerel yönetimler başkanlığımızın bizzat, belediye başkanlarımızın kendilerinin talep ettiği, "kendi performanslarınızı bizimle paylaşın" dedik. Borçlanlarından, ihtiyaç ve taleplerinden seçim öncesi vaatlerina kadar, bunların ne kadarını gerçekleştirmiş, gerçekleştirmemiş, bunlar düzenli olarak zaten yerel yönetimler başkanlığımız ile paylaşılıyor. Sorun yaşamak istemiyoruz. Başarısızlığa asla tahammülümüz olamaz. Bu çerçevede yaptığımız değerlendirmelerle de belediye başkanlarımızla görüşüyoruz. Kılıçdaroğlu çıkmış, "istifa eden ya yolsuzluk yapmış ya Bylockçudur" diyor.