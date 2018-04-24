AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

KILIÇDAROĞLU OLSA OLSA...

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu kalkmış bugün Firavun'dan ve Musa'dan bahsediyor. Bizi Firavun kendisini Musa olarak gösteriyor. Kılıçdaroğlu'ndan olsa olsa, kendi kavmine ihanet eden Samiri olur." dedi.

SAMİRİ KİMDİR

Samiri Hz. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan ayrılan Yahudilerin, Hz. Musa Tur dağında iken altından bir buzağı yaparak tapmalarına sebep olan put yapımcısıdır.

Musa'nın dönüşünden sonra kavmine ihanet eden Samiri ölünceye kadar çölde yalnız bırakıldı.

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na Samiri benzetmesi VİDEO

CUMHURBAŞKANI'NA PARMAK SALLAYAMAZSIN

TBMM'deki gerginlik yaratan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de sert yüklenen Ünal, "Grup Başkanvekilliği soytarılık yeri değildir, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na o parmağı sallayamazsınız. O parmağa sahip çıkmanızı öneririz. O sallanan parmağın arkasındaki iradenin o kişinin olmadığını da biliyoruz." şeklinde konuştu.

PARTİMİZE ADAY OLMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Partimize aday olma işlemlerini bugün itibarı ile başlatıyoruz. Erkek adaylardan 6 bin kadın adaylar ve 18-25 yaş arasındakilere 3 bin, engel durumu olanlardan bin lira özel aydat alınması kabul edilmiştir.

3 DÖNEM KURALI

3 dönem kuralı MKYK kuralına bırakılmıştı, MKYK bu yetkisini MK'ya devretti. Öyle bir envanter henüz çıkarmış değiliz.

BBP İLE İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

Genel Başkan ve sözcüler vasıtasıyla kapımız herkese açık olduğunu söyledik. BBP'nin Cumhur İttifakı'na açık desteği oldu. Bizim bu açıklamalardan sonra BBP ile görüşmelerimiz zaten devam ediyor. Elitaş ve benim katımımla görüşeceğiz. Netleşmiş bir ittifak çerçevesi yok. Daha MHP ile de bir ittifak çerçevesi oluşturacağız. İttifak protokolü dediğimiz teknik bir detay için çalışmamız olmadı. BBP ile bir görüşmemiz var, Hüda Par ve DP ile bir görüşme şu an için söz konusu değil.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞ

Güneş Motel vakası unutulmadı, mahşeri vicdanda ybüyük bir yara açtı. İnsan kendi iradesi ile seçilmiş bir vekilin böyle bir pazarlık içinde olmasından rahatsızlık duyuyor. Pazarlık her zaman parayla olmaz.

Güneş Motel belki parayla oldu ama, biz burada ahlaki bir sorun gördüğümüz için tepki verdik. Siyasetin ahlakını korumak siyasetçinin görevi olduğuna inanıyorum. Panik durumu varsa, panik durumu yangından mal mı kaçırıyorlar diyen muhalefetindir. Biz hazırız, biz hep sahadayız. 80 - 90 bin kişilik mitingler yapmışız. Bizim kamuoyu ile iletişimle bir sorunumuz yok."

