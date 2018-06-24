Mahir Ünal'ın seçim sonuçları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZ HAYIRLI OLSUN"

"Son dönemlerin en güvenli seçimlerinden bir tanesini yaşadık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemimiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük bir demokrasi olgunluğu içerisinde seçimlerimiz yaşandı. Hiçbir şüpheye mahal vermeden açıklanıyor.

Ünal: Son dönemlerin en güvenli seçimlerinden bir tanesini yaşadı VİDEO

"KURUMLARIN MEŞRUİYETİNİ SORGULAMAK BERABERLİĞİMİZE ZARAR VERİR"

Türkiye bir hukuk devleti. Kurumların meşruiyetini sorgulamak ve şaibe ve itibarsızlaştırma birliğimize beraberliğimize zarar verir. Bazı kurumlarımızın hedef alınarak tehdit edilmesi, bu kurumların görevlilerinin cevap hakkı olmadığı bilinerek tehdit edilmeleri sonucu ortaya çıkacak ağır sonuçlar tahriki yapan siyasilerin sorumluluğundadır.

"MİLLET İRADESİNİN SANDIĞA YANSIMASININ TAKİPÇİSİYİZ"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet iradesinin sandığa yansımasının takipçisiyiz. Siyasi parti adaylarını uyarıyorum, seçimler başlamadan yapılan itibarsızlaştırmanın ağır sonuçları olabilir. AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. AA'nın yetkilileri sandık başkanlarından orada bulunan bütün siyasi parti temsilcilerinin ıslak imzalı sonuçlarını alıyor ve giriyor.

"AĞIR TAHRİK KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Herhangi bir şaibenin olması mümkün değilken devlet kurumlarına yönelik ağır tahrik kabul edilebilir değil. Sandıkta tecelli edecek milli irade herkesin kabuludür. AA ve YSK üzerinden oluşturulan iftiralar kabul edilebilir değil. Ülkemiz için bunun sonuçları siyasilerin sorumluluk alması ve kurumların saldırıya uğraması durumda siyasiler bunun sonuçlarını üstlenecekler mi? Sorumluluk bu şaibeyi yayanlarındır.

"YSK ISLAK İMZALI TUTANAKLARI PAYLAŞIYOR"

Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana kadar bekleyeceğiz. YSK şu anda zaten sandıkların başında bütün siyasi partilerin temsilcileri ıslak imzalı tutanakları genel merkezleriyle paylaşıyorlar. Sonuçları basın ve seçim koordinasyon merkezlerinden takip ediyoruz. Her siyasi parti bu sonuçlara yönelik saygılı olmalıdır. Sonuçlar kesinleştikten sonra cumhurbaşkanımız gelecek ve balkon konuşması yapacak.

"SONUÇLARI KABUL ETMİYORUM GİBİ İFADELER DOĞRU DEĞİL"

YSK seçim sonuçlarını açıklayacak bunlar milletin gözü önünde cereyan eden şeffaf açık seçim sonuçlarıdır. Bunun üzerinden yapılan manpülasyon kabul edilemez. Siyasi partileri sorumlu olmaya davet ediyoruz. Ben YSK ve AA'nın önüne gideceğim sonuçları kabul etmiyorum gibi ifadeler doğru değil.

"TAHRİK İÇEREN İFADELERİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Kendi tabanlarına yönelik tahrik içeren ifadeleri doğru bulmuyoruz. YSK ve AA'ya yönelik saldırı gerçekleştiğinde bunun sorumluluğunu siyasiler üstlenecek mi? Siyasiler devletin kurumlarına dönük tahrikkar ve provokatif tutumdan vazgeçmeliler.

Bütün sandıklar açılmadan sonuçlar alınmadan yapılacak değerlendirmeleri doğru bulmuyoruz. Sandıklar açılsın gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."