taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.085
USD
3,6867
EURO
3,9628
ALTIN
144,99
PETR
56,9000

Mahkeme Barbaros Şansal iddianamesini geri çevirdi

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi iade etti.

06.02.2017 - 12:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mahkeme Barbaros Şansal iddianamesini geri çevirdi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle, ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Umut Tepe tarafından geçtiğimiz hafta iddianame hazırlanmıştı. Şansal’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianame, başsavcılık tarafından onaylanarak, İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi, soruşturma savcılığına iade etti. Soruşturma savcılığının, iade üzerine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edeceği öğrenildi.

"TWEETLERİN IP EŞLEŞMESİ YOK"

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç’tan edinilen bilgiye göre iddianamenin “Soruşturma konusu tweetleri kendisinin kabul etmemesine rağmen tweetlerin ip numaralarının eşleştiğine ilişkin rapor bulunmaması, bu tweetlerin konum yerlerinin İstanbul olması ancak Şansal’ın bulunduğu yerin Kıbrıs’ta olması nedeniyle bu durumun açıklanmaması ve yeterli delil bulunmaması” gerekçesiyle iade edildiği öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI

İddianamede, Şansal’ın Kıbrıs’ta çektiği ve kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan “B.. boğul Türkiye” videosunun Türk milletini aşağıladığı ifade edilerek, bu suçun soruşturma usulünün farklı olduğu, bu nedenle ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçu açısından dosyanın ayrılarak, ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Modacı Barbaros Şansal, 3 Ocak 2017 tarihinde paylaştığı videoların somut delil niteliğinde olduğu gerekçesiyle İstanbul 14’üncü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

48
Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya'da zincirleme trafik kazası

46
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

78
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

230
Tosic'e büyük ceza yolda

Tosic'e büyük ceza yolda

35
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

36
Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

Van Persie'nin hareketi Tosic'i çıldırttı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM