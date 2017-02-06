Mahkeme Barbaros Şansal iddianamesini geri çevirdi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle, ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Umut Tepe tarafından geçtiğimiz hafta iddianame hazırlanmıştı. Şansal’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianame, başsavcılık tarafından onaylanarak, İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, eksik hususlar bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi, soruşturma savcılığına iade etti. Soruşturma savcılığının, iade üzerine, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edeceği öğrenildi.

"TWEETLERİN IP EŞLEŞMESİ YOK"

Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç’tan edinilen bilgiye göre iddianamenin “Soruşturma konusu tweetleri kendisinin kabul etmemesine rağmen tweetlerin ip numaralarının eşleştiğine ilişkin rapor bulunmaması, bu tweetlerin konum yerlerinin İstanbul olması ancak Şansal’ın bulunduğu yerin Kıbrıs’ta olması nedeniyle bu durumun açıklanmaması ve yeterli delil bulunmaması” gerekçesiyle iade edildiği öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI

İddianamede, Şansal’ın Kıbrıs’ta çektiği ve kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan “B.. boğul Türkiye” videosunun Türk milletini aşağıladığı ifade edilerek, bu suçun soruşturma usulünün farklı olduğu, bu nedenle ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçu açısından dosyanın ayrılarak, ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti. Modacı Barbaros Şansal, 3 Ocak 2017 tarihinde paylaştığı videoların somut delil niteliğinde olduğu gerekçesiyle İstanbul 14’üncü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmıştı.