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Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

FETÖ'nün Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Adana'da devam eden davada Mahkeme Başkanı Kibar, her şeyini kaybettiğini belirten tutuklu sanığa tepki gösterdi.

AA | 11.01.2018 - 00:58..
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Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Adana'da, Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 103 sanığın yargılandığı mahkeme devam etti. Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar, "Bir gecede her şeyimi kaybettim" diyen tutuklu sanık Hali Kadı'ya, "Bu ülkede bir gecede 250 insan şehit oldu." cevabını verdi.

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

"BİR GECEDE HER ŞEYİMİ KAYBETTİM"

Adana'da Paralel Devlet Yapılanması kapsamında devam eden ve haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 22'si tutuklu 103 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Halil Kadı, FETÖ'nün sadece eğitim kısmında yer aldığını, şahsıyla ilgili hususların algıdan ibaret olduğunu söyledi.

Sanık Kadı, mahkemede savunma yaparken, "İş adamı olarak bir gecede her şeyimi kaybettim" şeklinde konuştu.

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

"MASUM İNSANLARIN ÜZERİNDEN TANKLAR GEÇTİ"

Mahkeme Başkanı Halil İbrahim Kibar, "Bu ülkede bir gecede 250 insan şehit oldu. Masum insanların üzerinden tanklar geçti. Yani bu ülkede bir gecede değişen çok şey oldu. Biz bunun sorumlularını bulacağız ve yargılayacağız." diyerek tepki gösterdi.

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