Mahkeme başkanından FETÖ sanığına tokat gibi cevap

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 72'si tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında sanıkların savunmaları alınıyor.

TERÖR SALDIRISI SANIYORUM DEDİ

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada savunması alınan tutuklu sanık Osman Yıldız, Yalova'dan İstanbul'a gelirken vatandaşların otobüslerini durdurduğunu, komutanları Burhanettin Koyuncu'nun da kalabalığa "Çocukları Hava Harp Okulu'na götüreceğim" dediğini, ancak kendisinin terör saldırısı nedeniyle İstanbul'a götürüldüklerini zannettiğini anlattı.

Mahkeme Başkanı Hulusi Pur'un gözaltına alınma tutanaklarına bir itirazının olup olmadığını sorması üzerine Yıldız, tutanaktaki "yakalama" sözcüğünü kabul etmediğini söyledi.

"KAN GÖVDEYİ GÖTÜRMÜŞ, ŞEHİTLERİMİZ VAR.."

Bunun üzerine ses tonunu yükselten Başkan Pur, "Herkes oradaki yakalama sözcüğüne kafayı takmış. Kan gövdeyi götürmüş, şehitlerimiz var. Sen de kardeşin de şehit olabilirdi. Yakalama kelimelerine takılıyorsunuz. Harbiyelilerden 2 ana kuzusu şehidimiz var." diye konuştu.

"DUYMADIN MI HİÇBİRİNİ"

Bugüne kadar dinlediği 60 sanığın yarısının aynı savunmayı verdiğini belirten Mahkeme Başkanı Pur'un, "Araç komutanınız Burhanettin Koyuncu HTS kayıtlarına göre, Teğmen Harun Ay ile 8, Üsteğmen Ali Akçay ile 5, Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ile 8, Yalova'da bulunan Tarık Özdemir ile 25 kez telefonda görüşmüş. Duymadın mı hiçbirini?" sorusuna Yıldız, "Otobüsün arkasındaydım, duymadım." yanıtını verdi.

MAHKEME BAŞKANI SİNİRLENDİ

Sanık Osman Yıldız'a sinirlenen Pur, "Ne hikmettir ki herkes otobüsün arkasında, kimse görmüyor. Bu görüşmeleri cinler mi, periler mi yaptı?" dedi.

"VAY BİZİM GÖKLERDEKİ HAKİMİYETİMİZ"

Sanık Yıldız'ın, "Komutanınız, 'Uyuyun bir daha fırsatınız olmayabilir.' emrini verdi mi?" sorusuna "Hatırlamıyorum" cevabı vermesi üzerine Başkan Pur, "Bir cümlelik emri hatırlamıyorsun. Vay bizim göklerdeki hakimiyetimiz. Size mi emanet edecektik gökleri." diye tepki gösterdi.

Tutuklu sanık Tuğrul Çağrı Turgut da olay akşamı Yalova'dan "plansız eğitim" adıyla çıktıklarını, her şeyin olağan olduğunu, Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten sonra da 3 otobüsün peş peşe durduğunu belirterek, "Gazi Binbaşı bizim araca gelerek 'Ali Üsteğmen bu araçta mı?' diye sordu. Burhanettin Koyuncu'nun olmadığını belirtmesi üzerine, Gazi Binbaşı yanlış araca bindiğini ifade ederek indi." dedi.

"BEN 17-18 YILLIK HAKİMİM.."

Sanıkların çoğunun aynı savunmalar üzerinde yoğunlaşması üzerine de düşüncelerini dile getiren Pur, "Ben 17-18 yıllık hakimim. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve anlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti 3 tutuklu ve bir tutuksuz sanığın savunmasının tamamlamasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.