Mahkeme başkanından FETÖ sanığına uyarı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Yakınca Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Plan Hareket Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısında savunma yaptı.

"BURASI İÇTİMA ALANI DEĞİL"

Erdemli, konuşmasına yüksek sesle başlayınca araya giren Mahkeme Başkanı Vedat Koç tarafından birkaç kez uyarıldı. Yine aynı şekilde savunmasına devam eden Erdemli'yi uyaran Koç, "Burası içtima alanı değil, ses tonunu yükseltmeden konuş." dedi.

Sanığın yüksek sesle ve bağırarak konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı Koç, tekrar araya girerek, "Türk milletinin adına yargılama yapan mahkemenin huzurundasın. Bağırarak konuşma. Savunma almayız." dedi.