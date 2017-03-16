taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.268
USD
3,6191
EURO
3,8883
ALTIN
142,89
PETR
51,5900

Mahkeme başkanından FETÖ sanığına uyarı

FETÖ sanığının sesini yükseltmesi üzerine Mahkeme başkanı, "Burası içtima alanı değil, ses tonunu yükseltmeden konuş" uyarısında bulundu.

16.03.2017 - 20:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

123

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Yakınca Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Plan Hareket Şube Müdürü Albay Bahadır Erdemli, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karşısında savunma yaptı.

"BURASI İÇTİMA ALANI DEĞİL"

Erdemli, konuşmasına yüksek sesle başlayınca araya giren Mahkeme Başkanı Vedat Koç tarafından birkaç kez uyarıldı. Yine aynı şekilde savunmasına devam eden Erdemli'yi uyaran Koç, "Burası içtima alanı değil, ses tonunu yükseltmeden konuş." dedi.

Sanığın yüksek sesle ve bağırarak konuşmasını sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı Koç, tekrar araya girerek, "Türk milletinin adına yargılama yapan mahkemenin huzurundasın. Bağırarak konuşma. Savunma almayız." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

138
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

226
Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

Hollanda'da Türklerin DENK partisinden önemli başarı

82
Geert Wilders'in seçim sonuçlarını öğrendiği an

Geert Wilders'in seçim sonuçlarını öğrendiği an

95
Alman programında konu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan

Alman programında konu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan

326
Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı

101
FETÖ fezlekesine girdi: Haz almadan zina yapın

FETÖ fezlekesine girdi: Haz almadan zina yapın

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM