Mahkeme cinsel istismarla suçlanan öğretmene acımadı

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yakutiye ilçesindeki bir okulda görev yaparken 11 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 297 yıl hapis cezasına çarptırdığı öğretmen A.K. hakkında verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin gerekçeli kararına göre, söz konusu öğretmenin tacizine uğradıkları belirtilen öğrenciler ve aileleri sanık A.K'den şikayetçi oldu. Sanık A.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Esas hakkındaki son görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın atılı suçu işlediğini anlatarak cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti de sanık A.K'ye bir mağdur için önce "çocuğun cinsel istismarı" suçundan, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ile failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suçun işlendiği yer ve zamanı dikkate alarak, takdiren asgari hadden uzaklaşarak 12 yıl hapis cezası verdi.

TEK MAĞDUR İÇİN 27 YIL HAPİS

Sanığın suç teşkil eden fiilini eğitim ve gözetimi altında bulunan mağdurlara karşı kamu görevini icra ederken gerçekleştirmesi sebebiyle cezayı yarı oranında artırarak A.K'ye 18 yıl hapis cezası veren heyet, suçun birden fazla işlenmesini de gözününde bulundurarak A.K'nin cezasını tek mağdur için 27 yıl hapse çıkardı.

Mahkeme heyeti, diğer 10 mağdur yönünden de aynı gerekçelerle sanığa 27 yıl hapis verdi. 11 mağdura cinsel istismarda bulunduğu belirtilen sanık ise 297 yıl hapis cezası almış oldu. Gerekçeli kararda ceza indirimine gidilmesine yer olmadığı belirtilerek, sanığa en üst sınırdan ceza verildi.