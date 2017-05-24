taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.718
USD
3,5772
EURO
4,0009
ALTIN
143,89
PETR
54,1300

Düğünde takılan takılar geline ait

İstanbul Aile Mahkemesi, düğünde takılan takıların kadına ait olduğunu belirterek emsal gösterilebilecek bir karar imza attı.

24.05.2017 - 08:53
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açan Fatoş B., 2014 yılında evlendiği eşinin, evliliğin ilk ayından itibaren kendisine manevi ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

NAFAKA VE TAZMİNAT

Eşi Kenan B.'nin şiddet eğilimi olduğunu, öfkesini kontrol edemediğini, sürekli olarak kendisine küçük düşürücü ve aşağılayıcı sözler kullanarak manevi şiddet uyguladığını öne süren genç kadın, 30 bin TL manevi, 70 bin TL maddi tazminat ile çocuğu ile kendisi için toplam 1400 TL nafaka talep etti. Fatoş B. ayrıca düğünde kendisine takılan ve eşi tarafından elinden alınan ziynet eşyalarının da iadesini istedi.

BOŞANDILAR

Kenan B. ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirterek, beş yıldızlı otelde balayı yaptıklarını, uçak bileti ve evin eksiklerini de ziynet eşyaları ile karşıladıklarını söyledi. Eşinin şahsi ihtiyaçları için ziynet eşyalarını bozdurarak harcadığını anlatan Kenan B., ziynet eşyalarının davacı tarafından geri iade edilmemek üzere kendisine verildiğini öne sürdü. Aile mahkemesi, davalının fiziksel ve duygusal şiddet içeren ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek çiftin boşanmalarına karar verdi.

Düğünde takılan takılar geline ait

ZİYNETLERİN KADINA İADESİ GEREKİR

'Düğünde kimin tarafından verilirse verilsin davacı kadına takılan ziynetlerin onun kişisel malı' olduğunu belirten mahkeme, "Bedeli kocaya bağışlanmadıkça ziynetlerin kadına iadesi gerekir" dedi.

30 BİN LİRA TAZMİNAT

Balayı gideri ve ev eşyaları için bozdurulup harcandığı beyan edilen ziynetlerin iade edilmemek üzere davalı kocaya bağışlandığının ispatlanamadığını belirten mahkeme, 25 bin TL değerindeki ziynet eşyasının yasal faiziyle Fatoş B.'ye iadesine ve 15 bin TL manevi, 15 bin TL maddi tazminat ile toplam 650 TL'de nafaka vermesine hükmetti.

Düğünde takılan takılar geline ait

İlginizi Çekebilir
Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü
Antalya Işıklar Caddesi bitimindeki falezlerin üzerinden düşen 43 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy'de restoranda silahlı soygun: 4 yaralı
Bir fast food restoranına giren maskeli ve silahlı 5 kişi, çalışanları yaralayıp kasadan 10 bin TL'yi alarak dükkan müdürünün aracıyla kaçtı
Zonguldak'ta bir aydır kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Ereğli ilçesinde yaklaşık bir aydır haber alınamayan 62 yaşındaki Mustafa Orbay, evinde ölü bulundu.
Aydın'da cinnet getiren genç, cinsel organını kesti
Nazilli ilçesinde psikolojik sorunları olan genç, bıçakla cinsel oranını kesip kendini karnından ve boğazından yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa...

289
HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

70
ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu

36
Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

Melania, Trump'ın elini yine havada bıraktı

40
Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor

17
AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor

15
İngilizler yasta

İngilizler yasta

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM