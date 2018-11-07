Mahkeme salonlarından günümüze güneş gözlüğü

Doğduğumuz andan beri her an tetikte olan organımız, gözümüz... İnsanoğlu bunu düşünerek günlük hayatta karşılaşabileceği güneş, kar, rüzgar gibi tehlikelere karşı kalkan olması için müthiş bir icada imza atmış; o da güneş gözlüğü! Bu ilginç icadın geçmişi nereye dayanıyor, yüzyıllar içinde nasıl bir serüven yaşamış gelin birlikte bakalım.

HAKİMLER GÖZLERİNİ SAKLAMAK İÇİN KULLANIYORDU

Güneş gözlüğünün öncülerini öğrenince biraz şaşıracaksınız. 1300’lerde Çinli hakimler tarafından mahkemelerde kullanıyordu güneş gözlüğü. Sebebi de hakimlerin gözlerini saklayarak fikirlerinni anlaşılmasından korunmak istemeleriydi. Sanılacağı gibi Güneş’ten korunmak için de değildi. Enteresandır ki, adalet heykeli Themis’in gözü Batı’da bir bezle bağlıyken Çin’de aynı figürü güneş gözlüğü takmış halde görüyoruz.

İTALYANLAR TABİİ Kİ BOŞ DURMADI

İlk güneş gözlüklerinin camları duman renkli kuartzdan yapılıyordu. Fakat bunlar gözleri güneş ışınlarından koruma özelliği taşımıyordu. Ultraviyole ışınlarından koruyan gözlükler ise İtalya’da geliştirilmişti; bunlar da yine mahkeme salonlarında kullanılmak üzere üretilmişti. Dış kullanım için uygun değillerdi. 1700’lerde James Ayscough lenslerin rengini değiştirmenin gözleri güneşe karşı koruyacağını fark etmişse de yaptığı çalışmalar bir koruma sağlayamamıştı.

AMERİKAN HAVA KUVVETLERİ MODA YARATTI

1900’lere kadar güneş gözlükleri tedavüldeydi ve insanlar güneşten korunmak için günlük hayatta da gözlük kullanmaya başladılar. 1929’da Sam Foster güneş gözlüğünün daha fazla satılması için en uygun mekanı bulmuştu; New Jersey’deki plajlar. Foster Grant şirketinin kurulmasıyla güneş gözlükleri fabrikalarda seri olarak üretilerek satılmaya başladı. 1930’da ise Amerikan Hava Kuvvetleri, pilotların karartılmış güneş gözlüklerini kullanmasını kararlaştırdı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise güneş gözlüğü siviller arasında yaygınlaşmaya başladı.

IŞIĞI KESEN KOYU YEŞİL GÖZLÜKLER

1930’larda Bausch ve Lomb pilotların yüksek irtifada yaşadıkları parıltıyı azaltmaya yarayan özel bir güneş gözlüğü tasarlamaları için, Ordu Hava Kuvvetleri’nce işe alındı. Bir süre sonra fizikçiler ve optikçilerin ortak çalışmalarının ürünü olan, ışığı emebilen koyu yeşil renkli bir gözlük geliştirildi.

HOLLYWOOD ETKİSİ

Gelelim 1960’lara... Moda dünyasında ve reklam kampanyalarında gözlüklü tip becereksiz ve sakar karakteri canlandırırken, güneş gözlüklü tip elit ve karizmatik olarak sunulmaya başladı. Hollowood yıldızlarının da kullanmasıyla güneş gözlüğünün popüleritesi de hızla arttı. Diyeceğim o ki yıllardır temel felsefe hala aynı; görünmeden görebilmek.