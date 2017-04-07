Mahkemede FETÖ'cüyü savunan avukata etekli protesto

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

"SANA GETİRDİM, BU ETEĞİ GİY"

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık İbrahim Altınok'un avukatı Oğuz Çınar söz alarak müdafisinin savunmasını yaptı. Çınar'ın savunma yapması esnasında izleyici sıralarında oturan mağdur yakınları tepki gösterdi. Bir mağdur yakını, "O kadar şehit oldu, onlar için gözyaşı döktün mu? Şehitler için ağlamamış, bu darbeciler için ağlıyor. Ağlamayacaksın, erkek ol. Bak burada etek var, oynayın. Bunu sana getirdim. Bu eteği giy. Şerefsizler oynayın." diye bağırmaya başladı.

"BU VATAN SAHİPSİZ DEĞİL"

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, tepki gösteren mağdur yakınının salondan çıkarılmasını istedi. Çıkarılması esnasında konuşmaya devam eden mağdur yakını, "Hainleri koruma, mesleğini vatanın için yap. Bu vatan sahipsiz değil, bu vatanın sahibi var. Bize bırakmayacaklar." dedi.

Mahkeme Başkanı Ademoğlu, avukatların görevlerini yaptığını belirterek, müdahale edilmemesini istedi. Avukat Çınar da bunların kayda geçilmesini talep etti.